الدوري الإنكليزي: فينغر يتخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله مع آرسنال

وتعرض فينغر الذي استلم منصبه في ايلول/سبتمبر عام 1996 لضغوطات كبيرة لا سيما بعد سقوطه فريقه ذهابا وايابا امام بايرن ميونيخ الالماني بنتيجة واحدة 1-5 في دوري ابطال اوروبا، لكن كشف بعد مباراة اليوم "اعرف تماما ماذا سأفعل في المستقبل وستعرفون ذلك في وقت قريب جدا".

وكان بعض أنصار ارسنال الذين يطالبون برحيل فينغر استأجروا طائرة حلقت في اجواء ملعب "ذي هوثورن" قبل انطلاق المباراة رافعة يافطة كتب عليها "لا عقد، ارحل يا فينغر".

لكن في الدقيقة السادسة عشرة من المباراة وعندما كانت التعادل 1-1 سيد الموقف حلقت طائرة اخرى هذه المرة من قبل مؤدي فينغر ورفعت يافطة كتب عليها "نثق بآرسين، الاحترام لارسين فينغر".

واشارت تقارير الى ان مجلس ادارة عرض على فينغر تجديد عقده لمدة عامين.

ومنذ استلامه تدريب ارسنال، احرز فينغر سبعة القاب في اعوامه التسعة الاولى لكنه فاز باثنين فقط (كأس انكلترا) في آخر 12 سنة.