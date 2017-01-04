الدوري الإنكليزي: فيغولي سيشارك أمام سيتي بعد قبول طعن وست هام

وأشهر الحكم مايك دين البطاقة الحمراء للاعب الجزائري في الدقيقة 15 إثر التحامه مع المدافع فيل جونز في الخسارة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين الماضي.

واعتبر سلافن بيليتش مدرب وست هام أن قرار طرد فيغولي كان قاسياً في هذا التوقيت قائلاً إن جونز ارتكب مخالفة وإن ناديه سيطعن في القرار.

وذكر وست هام في بيان "نؤكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد الانكليزي دعمت مطلبنا باعتبار طرد اللاعب غير مستحق."

وأضاف "وبات اللاعب الجزائري متاحاً للمشاركة أمام مانشستر سيتي في استاد الإمارات في الدور الثالث بكأس الاتحاد مساء الجمعة ومواجهتي كريستال بالاس وميدلسبره التاليتين في الدوري الممتاز."

وسينفذ البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي إيقافاً لأربع مباريات بصورة فورية بعد رفض طعن تقدم به النادي على العقوبة.

وحصل لاعب منتخب البرازيل على بطاقة حمراء بعد تدخل متهور على الايسلندي يوهان بيرغ غودموندسون في الفوز 2-1 على بيرنلي يوم الاثنين الماضي.