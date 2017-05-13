الدوري الإنكليزي: سوانسي يقطع خطوة مهمة في سبيل البقاء

سجل للفائز الإسباني فرناندو ليورنتي (9) وكايل ناوتون (45)، ورفع سوانزي رصيده إلى 38 نقطة من 37 مباراة، بفارق 4 نقاط عن هال سيتي الثامن عشر (34 نقطة).

وسيضمن سوانزي بقاءه الأحد بحال خسارة هال سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس السادس عشر (38 نقطة).

وتهبط الأندية الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الأولى (بموازاة الثانية).

ورفع النرويجي جوش كينغ رصيده هذا الموسم إلى 16 هدفاً، عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 لبورنموث العاشر على ضيفه بيرنلي الرابع عشر 2-1.

وسجل للفائز جونيور ستانيسلاس (25) وكينغ (85) وللخاسر الويلزي فوكس (83).

وخسر ميدلزبره وصيف القاع والهابط (28 نقطة) أمام ضيفه ساوثهامبتون التاسع 1-2.

سجل لساوثهامبتون جاي رودريغيز (42) ونايثان ريدموند (57)، وأهدر له لونغ ركلة جزاء (64)، فيما سجل للخاسر باتريك بامفورد (72).