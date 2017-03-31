الدوري الإنكليزي: تشلسي لتحصين ريادته وصراع الأبطال يشتد

يعود تشلسي لمتابعة بحثه عن لقبه السادس في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد انتهاء وقفة المباريات الدولية، عندما يستقبل جاره اللندني كريستال بالاس المتجدد السبت في المرحلة الثلاثين، في وقت ينصب فيه الحديث حول مستقبل نجمه البلجيكي ادين هازار.

وغاب هازار (26 عاما) عن مباراة تشلسي الاخيرة ضد ستوك ومنتخب بلاده ايضا، بعد اصابة في ربلة ساقه، ويتوقع أن يعود للمشاركة ضد كريستال بالاس، بيد أن المهاجم المميز كان محور تقارير ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الاسباني الموسم المقبل.

واستعاد تشلسي المستوى الذي ظهر به في موسم 2015 عندما أحرز لقبه الاخير في البرمير ليغ، إذ يتصدر بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام، قبل 9 مراحل على انتهاء الموسم.

وبرغم رغبة المدرب الايطالي انطونيو كونتي بالحفاظ على تركيز لاعبيه والاحتفاظ بهازار موسما جديدا، الا ان تصريحات رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون حول تقرير هازار مستقبله بنفسه، لم يكن مطمئنا في كواليس "ستامفورد بريدج".

وقال كالديرون لاذاعة "توك سبورت": "تشلسي ليس ناديا يبيع لاعبيه، لذا لن تكون الأمور سهلة، لكن كما دوما فالأمر يتعلق برغبة اللاعب. لو أراد الرحيل، سيرحل".

ويتوقع كونتي ردة فعل من لاعب ليل الفرنسي السابق، عندما يواجه كريستال بالاس الذي حقق 3 انتصارات متتالية رفعته من قاع الترتيب، بعد نجاح مدربه الجديد سام آلاردايس في سد ثغراته الدفاعية. وعزز بالاس صفوفه بالمدافع الفرنسي مامادو ساخو ولاعب الوسط الصربي لوكا ميليفويفيتش.

وسيساعد كونتي أيضا عودة المهاجم الاسباني الدولي دييغو كوستا الغائب عن مباراة بلاده الاخيرة ضد فرنسا بسبب اصابة في كاحله.

وينوي كونتي، مدرب يوفنتوس وايطاليا السابق، تحقيق ثنائية في موسمه الاول مع الفريق اللندني، اذ سيواجه توتنهام في نصف نهائي الكأس في نهاية نيسان/ابريل.

قمة بين ارسنال وسيتي

وفي وقت يبدو تشلسي في طريقه الى اللقب المرموق، تدور معركة طاحنة على المراكز الثاني والثالث والرابع، اذ يبتعد توتنهام الثاني بفارق نقطتين مانشستر سيتي الثالث و3 نقاط عن ليفربول الرابع والذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل مانشستر يونايتد الذي يبتعد 4 نقاط عن ليفربول، المركز الخامس مع مباراتين مؤجلتين والامر ذاته بالنسبة لآرسنال السادس (50 نقطة).

وبعد بداية موسم متقلبة، ثبتت نتائج توتنهام منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي، ولم يخسر النقاط في آخر 13 مباراة سوى أمام مانشستر سيتي وليفربول وسندرلاند.

ويعول مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على ابلا هدافه هاري كاين (19 هدفا) من الاصابة لخوض مواجهة مضيفه بيرنلي الثالث عشر والذي لم يفز في آخر 6 مباريات.

وتختتم المرحلة بموقعة قوية على ارض ارسنال السادس الذي يستضيف مانشستر سيتي الثالث.

وتراجع ارسنال بفارق 19 نقطة عن تشلسي، بعد فترة كارثية، خسر فيها لاعبو المدرب الفرنسي آرسين فينغر 4 مرات في آخر 5 مباريات.

وأكد فينغر الخميس ان مستقبله "لم يحسم بشكل نهائي" مع ارسنال، رافضا مرة جديدة ان يقول ما اذا كان قرر البقاء ام لا مع النادي اللندني.

وردا على اسئلة الصحافيين حول ما اذا كان سيكشف قراره بالبقاء من عدمه، قال فينغر "ليس اليوم، لكن ما هو موجود في رأسي واضح جدا".

وتعرض فينغر لانتقادات شديدة هذا الموسم وأكثر من اي وقت مضى منذ التحاقه بآرسنال قبل 20 عاما، بسبب تراكم النتائج المتواضعة وانتشرت تكهنات عديدة في الاسابيع الاخيرة حول مستقبله، في حين ان عقده ينتهي اواخر المواسم الحالي مع نهاية حزيران/يونيو.

في المقبل، يأمل سيتي تعويض تعادليه الاخيرين، في رحلتين صعبتين على أرض ارسنال وتشلسي.

وصحيح أن لاعبي المدرب الاسباني بيب غوارديولا لم يتلقوا سوى هدفين في آخر 6 مباريات، الا ان هجومهم يعاني، وتبين ذلك في التعادل السلبي الاخير على ارضهم ضد ستوك وقبله أمام ليفربول 1-1.

وقال لاعب الوسط العاجي يحيى توريه: "لطالما حصلنا على فرص للتسجيل. أهدرناها أمام ليفربول، لكن عليك تقبل ذلك أحيانا، لأننا نخوض مباريات كثيرة".

ويفتتح ليفربول الرابع المرحلة بمباراة الدربي المنتظرة مع جاره ايفرتون السابع.

وصحيح أن لاعبي المدرب الالماني يورغن كلوب يتألقون أمام الاندية الكبرى، الا ان نتائجهم تتراجع مع الاندية المتوسطة المقرر أن يواجهها في مبارياته المتبقية.

ولم يخسر ليفربول أمام سداسي الصدارة في آخر 10 مواجهات، بيد انه خسر ضد بيرنلي، بورنموث، سوانسي، هال وليستر سيتي.

في المقابل، لا تزال آمال ايفرتون بالتأهل إلى دوري الأبطال قائمة، إذ يتساوى مع ارسنال بالنقاط برغم انه لعب مباراتين أكثر.

ويبحث مانشستر يونايتد الخامس عن مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في الدوري، حيث لم يخسر في آخر 18 مباراة،عندما يستقبل وست بروميتش الثامن.

واشتكى مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من زحمة المباريات، إذ يبقى له 11 مباراة في الدوري وذهاب واياب ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، في وقت يعاني فيه من اصابات الفرنسي بول بوغبا، كريس سمولينغ وفيل جونز، فيما يغيب النجم السويدي زلاتان ابرهيموفيتش والاسباني اندير هيريرا بسبب الايقاف.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت هال سيتي مع وست هام، وليستر سيتي مع ستوك سيتي، وواتفورد مع سندرلاند، وساوثمبتون مع بورنموث والاحد سوانسي مع ميدلزبره.