الدوري الإنكليزي: بقاء مشروط لـ ديفو مع سندرلاند

وقال المهاجم البالغ عمره 34 عاما، والذي عاد لتشكيلة إنكلترا للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013، قبل مواجهة ألمانيا وديا بعد غد الأربعاء في دورتموند إن عليه التحلي بالواقعية.

وأبلغ ديفو الصحفيين "الانضمام إلى أي تشكيلة يتوقف على ما تقدمه ويجب عليك أن تلعب عند أعلى مستوى. الأمر بهذه البساطة.

عندما ذهبت لتورونتو لم أشارك في كأس العالم."

وأضاف "اللاعبون الذين أنافسهم يلعبون في الدوري الممتاز وفي أوروبا وربما هذا هو سبب غيابي عن كأس العالم الماضية. على الأرجح تحتاج للعب في الدوري الممتاز."

ويتذيل سندرلاند جدول الترتيب، على بعد سبع نقاط عن منطقة الأمان، ولكن حتى تألق ديفو يبدو أنه لن يكون كافيا لإنقاذه هذه المرة.

وسجل ديفو 14 هدفا في الدوري ليصبح ثاني أكثر اللاعبين الإنكليز تسجيلا للأهداف في دوري الأضواء هذا الموسم بعد هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

ولم يكن ديفو، الذي خاض 55 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 2010، ضمن تشكيلة انكلترا في كأس العالم 2014 بقيادة روي هودجسون بعد انضمامه لتورونتو المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين في فبراير شباط من ذلك العام.

ورغم انضمامه لسندرلاند في يناير كانون الثاني 2015 وتسجيل 15 هدفا ساعدت الفريق على البقاء في دوري الأضواء فإن هودجسون لم يستدعه لتشكيلة بطولة اوروبا 2016.