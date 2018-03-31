الدوري الإنكليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يؤمّن الوصافة



ووصل روميلو لوكاكو إلى الهدف 100 في الدوري الممتاز وأضاف زميله أليكسيس سانشيز، المنضم من أرسنال في يناير/كانون الثاني الماضي، الهدف الثاني كما عاد بول بوغبا إلى تشكيلة الفريق الأساسية.

وأصبح رصيد يونايتد 68 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطتين عن ليفربول ثالث الترتيب والذي خاض 32 مباراة.



فوز ليستر ووست هام

وأحرز ليستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي 2016، هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على برايتون الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء.

وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ركلة جزاء من غلين موراي هداف برايتون في الدقيقة 77 ثم رد ليستر وتقدم بهدف سجله فيسنتي إيبورا قبل سبع دقائق من النهاية.

وتعرض ويلفريد نديدي لاعب ليستر للطرد في الدقيقة 87 بسبب حصوله على إنذارين قبل أن يضمن الفريق الانتصار بهدف جيمي فاردي في اللحظات الأخيرة.

وابتعد وست هام يونايتد من منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على ساوثامبتون مستفيدا من ثنائية ماركو أرناوتوفيتش.

وكان أرناوتوفيتش دخل في خلاف مع مارك هيوز مدربه السابق في ستوك سيتي عندما رحل وانتقل إلى وست هام الصيف الماضي لكنه كان وراء تعثر هذا المدرب في ظهوره الأول في الدوري مع فريقه الجديد ساوثامبتون.

ويتقدم هدرسفيلد تاون ثلاث نقاط على منطقة الهبوط عقب خسارته 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد الذي سجل الهدف عن طريق أيوزي بيريز.

وخسر وست بروميتش متذيل الترتيب أمام بيرنلي بنتيجة 2-1.

وسجل آشلي بارنز الهدف الأول بركلة خلفية مزدوجة بشكل رائع وأضاف كريس وود الهدف الثاني قبل أن يقلّص سالومون روندون الفارق لوست بروميتش.

وأحرز المخضرم جيرمين ديفو هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح بورنموث التعادل 2-2 مع واتفورد في لقاء مثير.

ويملك وست بروميتش 20 نقطة في المركز الأخير ويتأخر بسبع نقاط عن ستوك سيتي ويحتل ساوثامبتون المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن بالاس وثلاث نقاط عن سوانسي وهدرسفيلد بينما يملك وست هام 33 نقطة وتقدم إلى المركز 14.

