الدوري الإنكليزي الممتاز: لوكاكو أفضل لاعب في شهر مارس
فاز روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر آذار/مارس بينما نال إيدي هاو مدرب بورنموث جائزة أفضل مدرب.
ويتصدر لوكاكو السباق لنيل جائزة الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفاً.
وسجل مهاجم بلجيكا أربعة أهداف في مارس حيث هز الشباك في الهزيمة 3-2 أمام مضيفه توتنهام، كما سجّل وصنع هدفاً في الفوز 3-صفر على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون، وأحرز ثنائية في انتصار 4-صفر على هال سيتي.
وقال لوكاكو الذي يعدّ أول لاعب في تاريخ إيفرتون يصل إلى 20 هدفاً في موسم واحد بالدوري الممتاز: "السعادة لا تسعني. تمنحني هذه الجائزة دفعة أخرى. ألعب جيداً حالياً كما يقدّم الفريق عروضاً طيبة جداً".
من جهة أخرى، لم يهزم بورنموث تحت قيادة مدربه هاو في آذار/مارس حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في الترتيب مبتعداً بتسع نقاط عن منطقة الهبوط.
وعقّب هاو على الجائزة قائلاً: "تمنحني هذه الجائزة شعوراً طيباً. كان شهراً مهماً بالنسبة لنا. حصولنا على سبع نقاط في مسيرة بلا هزيمة تعني أنّ الأمور تسير بشكل جيّد معنا حالياً".