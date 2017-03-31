الدوري الإنكليزي الممتاز: لوكاكو أفضل لاعب في شهر مارس

ويتصدر لوكاكو السباق لنيل جائزة الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفاً.

وسجل مهاجم بلجيكا أربعة أهداف في مارس حيث هز الشباك في الهزيمة 3-2 أمام مضيفه توتنهام، كما سجّل وصنع هدفاً في الفوز 3-صفر على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون، وأحرز ثنائية في انتصار 4-صفر على هال سيتي.

وقال لوكاكو الذي يعدّ أول لاعب في تاريخ إيفرتون يصل إلى 20 هدفاً في موسم واحد بالدوري الممتاز: "السعادة لا تسعني. تمنحني هذه الجائزة دفعة أخرى. ألعب جيداً حالياً كما يقدّم الفريق عروضاً طيبة جداً".

من جهة أخرى، لم يهزم بورنموث تحت قيادة مدربه هاو في آذار/مارس حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في الترتيب مبتعداً بتسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وعقّب هاو على الجائزة قائلاً: "تمنحني هذه الجائزة شعوراً طيباً. كان شهراً مهماً بالنسبة لنا. حصولنا على سبع نقاط في مسيرة بلا هزيمة تعني أنّ الأمور تسير بشكل جيّد معنا حالياً".