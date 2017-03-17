الدوري الإنكليزي الممتاز: قمة محتدمة بين مانشستر سيتي وليفربول

وكان ليفربول تغلب على مانشستر سيتي 1-صفر في اليوم الأخير من عام 2016 ودخل طرفاً في الصراع على اللقب، إلا أن أداءه تراجع في المراحل اللاحقة وبات حالياً في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن المتصدر تشلسي، إلا أنه لا يزال في موقع يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، يريد مانشستر سيتي تضميد جراحه الأوروبية بعد خروجه على يد موناكو الفرنسي من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال هذا الاسبوع، بخسارته إيابا 1-3 بعدما تقدم ذهاباً 5-3.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا في بلوغ الدور ربع النهائي في ثماني محاولات منذ بداية مسيرته التدريبية التي قاد فيها برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني.

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 56 نقطة مقابل 55 لليفربول الرابع الذي خاض مباراة أكثر.

وناشد الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الفرنسي باكاري سانيا زملاءه تعويض الخروج القاري، قائلاً "أتوقع ردة فعل من الفريق، أتطلع إلى إظهار المزيد من الرغبة والشغف".

وأعرب سانيا عن ثقته بقدرة فريقه على التعويض ضد ليفربول وتحقيق فوز ثمين، لاسيما أن المنافسة على المراتب الثلاثة خلف المتصدر لا تزال قوية، علماً أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري يشاركون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشيلسي للاقتراب من اللقب

ويحل تشيلسي المنتشي بإخراجه من مسابقة الكأس المحلية مانشستر يونايتد حامل اللقب، بفوزه عليه 1-صفر الاثنين، ضيفاً السبت على ستوك سيتي التاسع والذي يدربه مارك هيوز اللاعب السابق للنادي اللندني.

ويسعى تشيلسي لكسب النقاط الثلاث والابتعاد مؤقتاً على الأقل بـ 13 نقطة عن منافسيه المباشرين توتنهام هوتسبر الثاني (56 نقطة) ومانشستر سيتي الثالث (56 نقطة)، واللذين يخوض كل منهما مباراته الأحد.

وكشف لاعبو تشيلسي أن المدرب الإيطالي أنطوني كونتي يشحذ همتهم بشكل متواصل لعدم التراخي في المراحل الأخيرة من الدوري الذي تتبقى له 11 مرحلة.

وقال المدافع البرازيلي دافيد لويز "يقوم كونتي بعمل رائع لكنه يؤكد لنا دائماً بأن العمل لم ينجز بعد ويتعين علينا الحفاظ على تركزينا حتى النهاية".

وكان لسان حال زميله في الخط الخلفي غاري كايهيل مماثلاً بقوله "التدريب الذي نخضع له حالياً مضغوط، نقوم بالكثير من التدريبات البدنية والكثير من التدريبات التكتيكية".

وخطف لاعب الوسط المدافع الفرنسي نغولو كانتي الأضواء في المباراة ضد مانشستر يونايتد ليس فقط لتسجيله هدف المباراة الوحيد بل للجهد الكبير الذي بذله وتفوقه على اللاعبين الآخرين.

واشاد به لاعب خط وسط تشيلسي الإسباني سيسك فابريغاس بقوله "لا يكتفي نغولو بالقيام بعمل رائع في ملاحقة كل كرة والقيام بالتدخلات لانتزاع الكرة، لكنه يقوم بأشياء أخرى أيضاً".

توتنهام يتربص بتشيلسي

ويستقبل توتنهام الثاني ساوثمبتون العاشر وعينه على استغلال أي عثرة لتشيلسي ليقلص الفارق ويحتفظ ببصيص أمل في المنافسة.

بيد أن الفريق اللندني الشمالي تلقى ضربة موجعة بإصابة مهاجمه هاري كاين في أربطة الكاحل، وغيابه عن الملاعب فترة طويلة.

ويتساوى كين في صدارة ترتيب الهدافين مع لاعب ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكاو برصيد 19 هدفاً.

ويحل آرسنال الخامس الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة ضيفاً على وست بروميتش ألبيون القوي على ملعبه.

ولا بديل للفريق اللندني عن الفوز اذا ما اراد البقاء ضمن دائرة الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري الابطال علما بانه يتخلف عن ليفربول بفارق 5 نقاط لكنه لعب مباراتين اقل.

وبلغ ارسنال بلغ نصف نهائي كأس انكلترا حيث سيواجه مانشستر سيتي في نيسان/ابريل المقبل.

وتبدو حال مانشستر يونايتد السادسة مماثلة لارسنال عندما يحل ضيفا على ميدلزبره المهدد بالسقوط والذي اقال مدربه الاسباني ايتور كارانكا بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الاونة الاخيرة.

ويغيب عن الشياطين الحمر المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط الاسباني اندير هيريرا بداعي الايقاف، والفرنسي بول بوغبا لاصابة بتمزق عضلي الخميس في المباراة ضد روستوف الروسي في ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتأهل يونايتد الى ربع النهائي بفوزه على غريمه الروسي 1-صفر، بعد التعادل ذهابا 1-1.

وفي مباريات أخرى، يلتقي كريستال بالاس مع واتفورد، وإيفرتون مع هال سيتي، وسندرلاند مع بيرنلي، ووست هام مع ليستر سيتي وبورنموث مع سوانسي.