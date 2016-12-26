الدوري الإنكليزي الممتاز - مورينيو يثير جدلاً في البوكسينغ داي

وتقام مباريات الدوري بشكل مكثف خلال هذه الفترة، لاسيما اليوم الاثنين الذي يعرف تقليدياً باسم "بوكسينغ داي"، وهو الذي يلي عيد الميلاد.

وبموجب البرنامج، سيلعب يونايتد ثلاث مباريات في ثمانية أيام، بينما يخوض تشيلسي العدد نفسه لكن خلال عشرة أيام.

وقال مورينيو قبيل انطلاق مباريات المرحلة 18 اليوم "لماذا هذا الجدول؟ لا أعرف ذلك أنا أيضاً".

أضاف "لا حاجة لأن تكون عالماً كي تفهم أن اللعب بعد يوم من الراحة مختلف عن اللعب بعد أربعة أيام منها. الأمر مختلف كلياً".

ويستضيف تشيلسي الاثنين بورنموث، وبعد ذلك بخمسة أيام يستضيف ستوك سيتي في "ستامفورد بريدج"، بينما يستضيف مانشستر يونايتد سادس الترتيب، في المواعيد نفسها، سندرلاند ثم ميدلزبره.

إلا أن الفارق هو في ثالث مباراة خلال فترة الأعياد، إذ يحل تشيلسي ضيفاً على توتنهام الخامس في الرابع من كانون الثاني/يناير، بينما ينتقل يونايتد قبل يومين من ذلك إلى لندن في ضيافة وست هام.

وقال مورينيو "لا أتكلم عن تشيلسي فقط. حصل الأمر مع ليفربول قبل أعوام وهذه السنة أيضاً. الفريق الذي لا يخوض مسابقات أوروبية يحظى بامتياز كبير" في إشارة إلى غياب ليفربول عن المسابقات القارية، بينما بلغ يونايتد ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتابع "بالنسبة إلي، السؤال هو لماذا؟ لكن على مر السنوات، لم يجبني أحد لأن مثل هذه الأمور حدثت معي عندما كنت في تشيلسي" بين العامين 2004 و2007، ثم بين 2013 وأواخر 2015.

وعلى رغم هذه الانتقادات، أكد مورينيو أن ناديه لن يقدم شكوى رسمية، مؤكداً أن "الأعذار دائماً ما تكون جاهزة.. التلفزيون، لديهم خياراتهم. إذن، الرابطة ليست مسؤولة".

أضاف "أفضل ألا أضيع وقتي بهذا".