الدوري الإنكليزي الممتاز - كارانكا يكشف فترة غياب فيكتور فيشر

وحل ستيوارت داونينغ بدلاً من اللاعب الدولي الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً بعد مرور 11 دقيقة فقط من المباراة.

وأبلغ كارانكا موقع النادي على الانترنت "سيغيب لأسبوعين أو ثلاثة على الأقل".

وتابع "إنه فتى رائع ولاعب مؤثر جداً في الفريق. سنواصل دعمه ومساندته".

ويحل ميدلزبره - الذي يحتل المركز 14 - ضيفاً على بيرنلي صاحب المركز 16 يوم الأربعاء ويواجه مانشستر يونايتد في 31 كانون الأول/ديسمبر.