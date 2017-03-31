الدوري الإنكليزي: المطالبة بإعفاء لاعبي كرة القدم من قانون العمل

ويعتقد رؤساء الأندية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يقيد قدرتهم على التعاقد مع لاعبين أوروبيين مستقبلاً.

وقال بيتر كوتس رئيس نادي ستوك سيتي ان الدوري الانكليزي بحاجة إلى الحماية في مواجهة مثل هذه المواقف الغامضة.

ونقلت صحيفة تايمز عن كوتس قوله بعد اجتماع لرؤساء أندية دوري الأضواء: "أنا متشائم إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.. نأمل أن تعثر كرة القدم على سبيل للتغلب على هذه العقبات عند حدوث الأمر في نهاية المطاف.. أياً كان موعد الخروج".

وقال ديفيد غولد المالك المشارك لوست هام يونايتد إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب فعلاً في تراجع نشاط أندية الدوري الانكليزي الممتاز في سوق الانتقالات إذ أدى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع أسعار اللاعبين.

وانطلقت عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتي تستمر على مدار عامين يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر أن يتم تعديل لوائح الهجرة بصورة رسمية قبل الموعد النهائي للانفصال بين الطرفين في 29 مارس/آذار 2019.



