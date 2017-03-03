الدوري الإنكليزي: الضغوط تلتف حول كلوب قبل مواجهة أرسنال

تحاصر الضغوط الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ضيفه أرسنال السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخسر ليفربول خمس مباريات في آخر سبع خاضها في مختلف المسابقات. وبعدما كان منافساً جدياً على اللقب في اليوم الأخير من العام الماضي عندما تغلب على مانشستر سيتي (1-صفر)، فانه بات مهدداً بعدم احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فالفريق الذي تصدر الترتيب لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد يستهل مباراته ضد المدفعجية في المركز السادس اذا نجح مانشستر يونايتد في التغلب على ملعبه على بورنموث.

وجسدت الخسارة الأخيرة أمام ليستر سيتي 1-3 الاثنين الماضي الضعف الدفاعي للفريق الأحمر لا سيما في غياب قلب دفاعه الكرواتي ديان لوفرن الغائب منذ حوالي الشهر لإصابة في ركبته، علماً بأن الأهداف الثلاثة لليستر كانت الأولى له في الدوري منذ مطلع السنة الحالية.

وللمفارقة، فان ليفربول لم يخسر في مواجهة الفرق الكبيرة هذا الموسم ويتضمن سجله في ثماني مواجهات معها أربعة انتصارات ومثلها تعادلات.

ولا تنحصر المشاكل في خط الدفاع، لأن الهجوم يعاني أيضاً.

فالمهاجم دانيال ستاريدج الذي غاب عن مباراة ليستر سيتي لإصابة بفيروس لم يخض سوى خمس مباريات أساسياً هذا الموسم وكل الدلائل تشير إلى رحيله في نهاية الموسم.

كما أن الأرقام لا تصب في مصلحة كلوب أيضاً، فبعد اشرافه على 55 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول، جمع 94 نقطة أي أقل بثلاث نقاط من سلفه براندن رودجرز في العدد ذاته من المباريات.

وقال حارس مرمى ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه بأنه يتعين على زملائه "أن يواجهوا الانتقادات التي تطالنا بطريقة ايجابية والتطلع لخوض المباراة المقبلة. هذا ما يتعين علينا القيام به".

أما في أرسنال، فبالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق، ينشغل مشجعو النادي بالتقارير عن استمرار المدرب الفرنسي آرسين فينغر في منصبه من عدمه، علماً أن عقده مع النادي اللندني ينتهي آخر الموسم.

ويتولى فينغر (67 عاماً) تدريب أرسنال منذ 1996، وقاده إلى العديد من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الممتاز في 1998، الا أن سلسلة تقارير صحافية خلال الاسابيع الماضية، تحدثت عن احتمال مغادرته في نهاية الموسم، لا سيما في ظل عدم تجديد عقده بعد.

وتزايدت الضغوط على فينغر في أعقاب الخسارة القاسية (1-5) أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين، وأكد المدرب الفرنسي انه سيتخذ بحلول آذار/مارس الحالي أو نيسان/أبريل المقبل قراره حول مستقبله.

وشدد على أنه "مهما جرى، سأواصل التدريب في الموسم المقبل، أكان هنا أو في مكان آخر، هذا أمر مؤكد" بالنسبة اليه.

وسيستعيد أرسنال خدمات قطب دفاعه الفرنسي لوران كوسييلني ولاعب وسطه الويلزي آرون رامسي بعد تعافيهما من الاصابة.

وحذر فينغر الذي يخوض فريقه أول مباراة له في 12 يوماً في مواجهة ليفربول الذي ارتاح للفترة ذاتها قبل مواجهة ليستر، من خطورة المنافس الذي "يعتمد على ضغط عال جدا، الجمهور يسانده بقوة والفريق يلعب بسرعة"، مضيفا "من المهم ان نبدأ المباراة بقوة".

وكان ليفربول تغلب على آرسنال في المرحلة الأولى من الدوري في آب/أغسطس الماضي بفوزه 4-3 على ملعب الامارات في لندن.

تشيلسي بضيافة وست هام

في المقابل، لن تكون مباراة تشيلسي المتصدر سهلة أمام جاره وست هام على الملعب الأولمبي الاثنين المقبل.

ويسير تشيلسي نحو احراز اللقب بقيادة مدربه الايطالي أنطونيو كونتي في موسمه الأول معه علماً بأنه بلغ أيضاً ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يستضيف مانشستر يونايتد في 13 آذار/مارس.

أما مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني فيحل ضيفاً على سندرلاند صاحب المركز الأخير في مباراة سهلة.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراته مع ضيفه بورنموث منتشياً باحرازه كأس رابطة الأندية المحترفة بفوزه على ساوثبمتون 3-2 الأحد.

وقد يلجأ المدرب جوزيه مورينيو إلى اتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الذين امضوا فترات طويلة على مقاعد الاحتياط هذا الموسم، لاسيما المهاجم واين روني، لا سيما وأن الفريق تنتظره رحلة طويلة إلى روسيا منتصف الأسبوع المقبل لمواجهة روستوف في الدوري الأوروبي.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي ليستر سيتي مع هال سيتي، وستوك سيتي مع ميدلزبره، وواتفورد مع ساوثمبتون، ووست بروميتش البيون مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع ايفرتون.