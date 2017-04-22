الدوري الإنكليزي: إيفرتون يهدر فرصة اللحاق بيونايتد

وتأجلت أربع مباريات من المرحلة، بسبب انشغال أربعة فرق بينها ثلاثة من رباعي الصدارة في مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

وبقي ايفرتون سادساً بفارق نقطتين عن يونايتد الذي خاض 3 مباريات أقل، فيما انفرد وست هام بالمركز الثالث عشر.

وعلى ملعب فيتاليتي ستاديوم، اكتسح بورنموث ضيفه ميدلزبره 4-0.

وسجل للفائز النروجي جوشوا كينغ (2) والكونغولي الأصل بنيك أفوبي (16) ومارك بيو (65) وتشارلز دانيالز (70).

وطرد الحكم لاعب وسط ميدلزبره الأوروغوياني غاستون راميريز (20) لنيله بطاقة صفراء ثانية.

وتقدم الفائز إلى المركز الثاني عشر، فيما قبع الخاسر في المركز التاسع عشر قبل الأخير الذي يؤدي به إلى الهبوط.

وعلى ملعب كي كوم ستاديوم، فاز هال سيتي على ضيفه واتفورد 2-صفر.

وسجل الهدفين الصربي لازار ماركوفيتش (62) وسام كلوكاس (71). ولعب الفائز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي باي عمر نياسي.

واحتفظ هال سيتي بالمركز السابع عشر القريب من منطقة الخطر، فيما احتفظ واتفورد بالمركز العاشر.

وانتظر سوانسي سيتي الشوط الثاني لدك شباك ضيفه ستوك سيتي بهدفين للإسباني فرناندو لورينتي (10) وتوماس كارول (70).

وأهدر النمسوي ماركو أرناوتوفيتش ركلة جزاء للضيوف (69).

ولم يتبدل ترتيب الفريقين اذ احتفظ سوانسي سيتي بالمركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، وستوك سيتي بالمركز الحادي عشر.