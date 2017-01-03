الاتحاد الإنكليزي يطلب من سانيا توضيح ما نشره على إنستغرام

وكان اللاعب قد نشر "10 ضد 12" عقب فوز فريقه على بيرنلي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الاثنين، في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى المباراة بعشرة لاعبين، بعدما قام الحكم لي ماسون، الذي أدار المباراة، بإشهار البطاقة الحمراء لفرناندينيو في الدقيقة 32.

وكان سانيا قد حذف ما نشره، ولكن الاتحاد الإنكليزي تواصل مع المدافع لسؤاله حول ملاحظاته.

وأمهل الاتحاد الإنكليزي اللاعب حتى يوم الجمعة المقبل للرد.