الإصابة تغيب بيكفورد عن سندرلاند لأسابيع

وشارك الحارس الإنكليزي، البالغ من العمر 22 عاماً في 16 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وقد أثبت نفسه حتى أصبح الحارس الأساسي للفريق.

وقال ديفيد مويس، المدير الفني، لسندرلاند "النبأ الجيد هو عدم تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.. أما النبأ السيء هو معاناته من إصابة بالفعل. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لنا نظراً لأن الحارس ينقذنا من إهدار نقاط".

ويحتل سندرلاند المركز الثامن عشر بجدول الدوري الإنكليزي الممتاز.