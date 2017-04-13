الإصابة تحرم ويستهام من ميشيل انطونيو

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس أن جناحه ميشيل انطونيو سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض أنطونيو(27 عاما) للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها ويستهام على سوانزي سيتي /1صفر.

وقال سلافن بيليتش المدير الفني لويستهام "إنها إصابة مؤثرة، سيغيب حتى نهاية الموسم".

وسجل انطونيو تسعة أهداف لويستهام هذا الموسم وتلقى دعوة للانضمام للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في آب/اغسطس الماضي.

وأوضح بيليتش "إنها صدمة قوية، نحن ندرك دوره مع الفريق، إنه أحد أفضل اللاعبين لدينا".

وجرى استدعاء انطونيو مجددا للمنتخب الإنجليزي لخوض المباراة أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي، لكنه خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة، وبالتالي لم يسجل ظهوره الدولي الأول بعد.

وانضم انطونيو إلى ويستهام في 2015 قادما من نوتنجهام فورست، وجدد عقده مع الفريق لمدة أربعة مواسم الصيف الماضي.

وجاء الفوز على سوانزي لينهي مسيرة امتدت لخمس هزائم متتالية لويستهام، ليبتعد الفريق بفارق ثمان نقاط عن منطقة الهبوط.

وبإمكان ويستهام أن يبتعد خطوة جديدة عن دائرة الخطر من خلال الفوز بعد غد السبت على مضيفه سندرلاند صاحب المركز الأخير.

وقال بيليتش "سندرلاند في وضع سيقاتل من خلاله لتحقيق الفوز".

وأضاف "أدرك أن المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكنها فرصة جيدة بالنسبة

لنا لحصد بعض النقاط والاقتراب من منطقة الأمان".