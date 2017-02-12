الإصابة تحرم بورنموث من حارسه لنهاية الموسم

وشارك فيدريتشي الذي يعد الحارس الثاني لبورنموث خلف أرتور بوروك، في خمس مباريات مع الفريق هذا الموسم.

وتعرض فيدريتشي للإصابة خلال التدريبات، وفقاً للبيان الذي أصدره بورنموث عبر موقعه الرسمي.

وذكر البيان: "إنها صدمة حقيقة لنا خسارة ادم، ولكن من خلال معرفتنا به ندرك أنه سيبذل كل الجهد من أجل العودة بشكل قوي إلى الملاعب".