الدوري الإنكليزي الممتاز
AFP

الإصابة تحرم بورنموث من حارسه لنهاية الموسم

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أعلن نادي بورنموث الإنكليزي اليوم الأحد أن حارس مرماه الأسترالي الدولي آدم فيدريتشي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة.

وشارك فيدريتشي الذي يعد الحارس الثاني لبورنموث خلف أرتور بوروك، في خمس مباريات مع الفريق هذا الموسم.

وتعرض فيدريتشي للإصابة خلال التدريبات، وفقاً للبيان الذي أصدره بورنموث عبر موقعه الرسمي.

وذكر البيان: "إنها صدمة حقيقة لنا خسارة ادم، ولكن من خلال معرفتنا به ندرك أنه سيبذل كل الجهد من أجل العودة بشكل قوي إلى الملاعب".

 
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