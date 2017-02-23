الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

الإصابة تبعد كازورلا حتى نهاية الموسم

من قبل

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي اليوم الخميس أن لاعب خط وسطه الإسباني الدولي سانتي كازورلا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الكاحل.

ولم يشارك كازورلا في أي مباراة منذ إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي اكتسح فيها ارسنال فريق لودوغوريتس بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وبات اللاعب الإسباني يركز حالياً على تجهيز نفسه من أجل الموسم المقبل بعدما فقد الأمل في العودة للملاعب هذا الموسم.

وانضم كازورلا (32 عاماً) إلى أرسنال في 2012 قادماً من ملقة الإسباني مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني وسجل 29 هدفاً للفريق خلال 180 مباراة.
السابق فاردي غير نادم على رفض عرض أرس
اقرأ
فاردي غير نادم على رفض عرض أرسنال
التالي