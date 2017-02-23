الإصابة تبعد كازورلا حتى نهاية الموسم

ولم يشارك كازورلا في أي مباراة منذ إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي اكتسح فيها ارسنال فريق لودوغوريتس بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وبات اللاعب الإسباني يركز حالياً على تجهيز نفسه من أجل الموسم المقبل بعدما فقد الأمل في العودة للملاعب هذا الموسم.

وانضم كازورلا (32 عاماً) إلى أرسنال في 2012 قادماً من ملقة الإسباني مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني وسجل 29 هدفاً للفريق خلال 180 مباراة.