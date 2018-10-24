الإسباني ألونسو يجدد عقده مع تشلسي حتى 2023

وانضم ألونسو (27 عاما) الى تشلسي في آب/أغسطس 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي، وساهم في إحراز فريقه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2016-2017 وكأس إنكلترا في الموسم ذاته.

وقال ألونسو بعد تجديد عقده للموقع الرسمي لناديه "أنا سعيد للغاية للبقاء لفترة أطول والاستمرار في الدفاع عن ألوان أحد أفضل الأندية في العالم"، مضيفا "أمضيت موسمين رائعين حتى الآن وأتطلع قدما للمزيد".

وخاض ألونسو 92 مباراة في صفوف تشلسي وسجل 15 هدفا منذ انتقاله من فيورنتينا. وسبق له اللعب في إنكلترا في صفوف بولتون وسندرلاند.

وتم استدعاء ألونسو الذي بدأ مسيرته في ريال مدريد، الى صفوف منتخب إسبانيا في آذار/مارس الماضي وخاض معه ثلاث مباريات حتى الآن.

وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا "نحن سعداء بتجديد عقد ماركوس (...) أصبح على مدى الموسمين الماضيين عنصرا هاما في صفوف الفريق، وقد أظهر قدراته الرائعة وسلوكا ممتازا ما ساعده في أن يصبح بطلا لإنكلترا ولاعبا دوليا مع إسبانيا".