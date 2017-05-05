الأيرلندي كولمان يوقع عقداً جديداً مع إيفرتون حتى 2022

وكان كولمان انضم لصفوف الفريق الإنكليزي في 2009 وخاض مع الفريق 247 مباراة حتى الآن لكنه يتلقى العلاج حالياً من إصابة بكسر في الساق تعرض له خلال مشاركته مع المنتخب الأيرلندي.

وقال كولمان: "إنّها دفعة هائلة وتمنحنا شيئاً نكافح من أجله".

ويمتد عقد كولمان الجديد مع النادي حتى 2022.

وصرح كولمان، على موقع النادي بالإنترنت أنّ الاتفاق على توقيع هذا العقد كان قبل تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأيرلندي في

آذار/مارس الماضي.

وقال كولمان: "أشعر بالسعادة لطريقة تعامل النادي مع الموقف، أود تأكيد جدارتي بهذا العقد الجديد بعد عودتي لإثبات أنّ النادي كان محقاً في مكافأتي بهذا العقد طويل الأمد".