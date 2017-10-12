ارسنال يخسر شكوردان مصطفي لستة أسابيع

ويعاني مصطفي من إصابة في أربطة الساق تعرض لها خلال مهمة دولية. وخرج مصطفي (25 عاما) مصابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره اذربيجان 5-1 يوم الأحد الماضي في تصفيات كأس العالم.

وقال فينجر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "لقد خسرنا مصطفي لنحو ستة أسابيع".

وأضاف "لا أعتقد أنه سيكون متاحا قبل فترة التوقف الدولية المقبلة".

ولكن الشيء الذي يقلل من الصدمة المتعلقة بإصابة مصطفي هو أن المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني سيكون جاهزا للحاق بالمباراة المقبلة أمام واتفورد بعد تجاوزه إصابة في وتر أخيل.

كما سيكون المدافع البوسني سياد كولاسيناك جاهزا للمشاركة مع ارسنال أمام واتفورد بجانب مسعود اوزيل وداني ويلبيك.