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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز
AFP

ارسنال يخسر شكودران مصطفي لستة أسابيع

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أكد الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي أن مدافعه الألماني الدولي شكودران مصطفي سيغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

ويعاني مصطفي من إصابة في أربطة الساق تعرض لها خلال مهمة دولية. وخرج مصطفي (25 عاما) مصابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره اذربيجان 5-1 يوم الأحد الماضي في تصفيات كأس العالم.

وقال فينجر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "لقد خسرنا مصطفي لنحو ستة أسابيع".

وأضاف "لا أعتقد أنه سيكون متاحا قبل فترة التوقف الدولية المقبلة".

ولكن الشيء الذي يقلل من الصدمة المتعلقة بإصابة مصطفي هو أن المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني سيكون جاهزا للحاق بالمباراة المقبلة أمام واتفورد بعد تجاوزه إصابة في وتر أخيل.

كما سيكون المدافع البوسني سياد كولاسيناك جاهزا للمشاركة مع ارسنال أمام واتفورد بجانب مسعود اوزيل وداني ويلبيك.

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