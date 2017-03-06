اتهام إبراهيموفيتش ومينغس بالسلوك العنيف

وأشار الاتحاد الإنكليزي في بيان نشر في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين إلى أنّ إبراهيموفيتش ومينغس اشتركا في حادثتين منفصلتين بأول 44 دقيقة بعيداً عن أنظار الحكام لكنها ظهرت في كاميرات الفيديو.

واعتدى إبراهيموفيتش على مينغس بدون كرة ورد الأخير بالخشونة على الأول في لقطة أخرى وكانت أفعالهما تستحق الطرد.

ومن شأن هذه العقوبة أن تحرم مانشستر يونايتد من جهود إبراهيموفيتش في ثلاث مباريات، مما يعني غيابه عن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام تشيلسي الإثنين المقبل، إلا في حال قبول طعنه.

وأشار الاتحاد الإنكليزي إلى أنّ اللاعبين يمكنهما الاعتراض قبل يوم الثلاثاء في السادسة مساءً.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وأضاع براهيموفيتش أضاع ركلة جزاء (72)، علماً أنّ الاخير أنكر في تصريحات صحفية ان يكون تعمّد ضرب مينغس.