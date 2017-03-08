إيقاف مينغز 5 مباريات

وأورد الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أوقف تايرون وينغز خمس مباريات، وذلك بعد جلسة استماع اليوم"، موضحًا أن اللاعب أدين "بالسلوك العنيف بسبب ما حصل في الدقيقة 44 من المباراة ضد مانشستر يونايتد" التي انتهت بالتعادل 1-1.

إلا أن بورنموث أعرب عن "خيبة أمل كبيرة" من القرار واعتبره "غريباً"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الحادث كان متعمداً".

وأضاف في بيان أن "تايرون اعتذر مرتين لإبراهيموفيتش أثناء المباراة بسبب التصادم العرضي، وأكد أيضاً أنه ليس هناك أي نية بذلك مباشرة بعد صافرة النهاية في سلسلة من التصريحات التلفزيونية".

وسيغيب مينغز عن مباريات فريقه في الدوري المحلي مع وست هام يونايتد وسوانسي سيتي وساوثهمبتون وليفربول وتشيلسي.

وكان الاتحاد أوقف إبراهيموفيتش الثلاثاء ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك بعدما وجه ضربة بالكوع إلى مينغز عقب الحادثة.