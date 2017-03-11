إيفرتون يعبر عقبة وست بروميتش بسهولة

وسجل الأهداف البلجيكيان كيفن ميرالاس في الدقيقة 39 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 80 والفرنسي مورغن شنايدرلين في الدقيقة 46. ولحق لوكاكو بهاري كاين مهاجم توتنهام في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19.

ورفع إيفرتون السابع برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد السادس (له مباراتان مؤجلتان).

ويشارك صاحب المركز السادس في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتجمد رصيد وست بروميتش البيون الثامن عند 40 نقطة.

وقاد النرويجي جوشوا كينغ فريقه بورنموث للفوز على ضيفه وست هام يونايتد 3-2.

وسجل كينغ أهداف فريقه الثلاثة (31 و45 و90)، وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، كما أهدر زميله الكونغولي الديموقراطي بينيك أفوبي ركلة اخرى في الدقيقة 37. وسجل لوست هام ميشيل انطونيو (10) والغاني اندريه ايو (83).

وفاز هال سيتي على ضيفه سوانسي سيتي بهدفين للسنغالي عمر نياسي (70 و78) مقابل هدف لالفي ماوسون (90+1).

ويلعب الأحد ليفربول مع بيرنلي.

وتأجلت مباريات ميدلزبره مع سندرلاند، وكريستال بالاس مع توتنهام، وآرسنال مع ليستر سيتي، وساوثمبتون مع مانشستر يونايتد، وتشلسي مع واتفورد بسبب مباريات ربع نهائي مسابقة الكأس.