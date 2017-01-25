إيفرتون يضم الألماني دونكور

وقال دونكور لموقع إيفرتون على شبكة الانترنت "أنا سعيد وممتن لوجودي هنا"، مضيفاً "أعرف أن إيفرتون ناد كبير وأنا أحب الطريقة التي يلعب بها وأتطلع لإثبات نفسي في الكرة الإنكليزية".

وبات دونكور (19 عاماً)، لاعب منتخب ألمانيا للشباب، ثالث لاعب يضمه مدرب إيفرتون الهولندي رونالد كومان في فترة الانتقالات الشتوية بعد المهاجم إديمولا لوكمان ولاعب الوسط الفرنسي الدولي مورغان شنايدرلين.