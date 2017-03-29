إيفرتون يخسر جهود الأرجنتيني موري

وغادر فونيس موري الملعب محمولاً على محفة بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى بعد 36 دقيقة من مباراة انتهت بخسارة الأرجنتين 2-0 في ضيافة بوليفيا بتصفيات كأس العالم الثلاثاء.

وشارك فونيس موري في 26 مباراة مع إيفرتون هذا الموسم بمختلف المسابقات وكان من المفترض أن يكون ضمن خطط المدرب رونالد كومان لمواجهة ليفربول.

ولم تكن فترة التوقف الدولية رحيمة بدفاع إيفرتون بعدما سبق أن أصيب شيموس كولمان خلال اللعب مع إيرلندا أمام ويلز يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع أن يغيب طويلاً.

ولم يعلن إيفرتون مدى إصابة فونيس موري لكن من المرجح ألا يتمكن من خوض قمة ليفربول في ملعب أنفيلد.