إيفرتون يحقق فوزاً مستحقاً على برايتون

أكد إيفرتون على مردوده القوي في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزاً مستحقاً على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح التسجيل البرازيلي ريتشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 26 قبل أن يتمكن لويس دينك من إدراك التعادل لبرايتون في الدقيقة 33، وفي الدقيقة 50 أضاف سيموس كولمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعاد ريتشارليسون وأحرز الهدف الثاني له والثالث لإيفرتون (77).

والفوز هو الخامس لإيفرتون مقابل 3 تعادلات و3 هزائم فرقع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ورفع ريتشارليسون رصيده من الأهداف هذا الموسم حتى الآن إلى 6 أهداف.

تحية عاطفية من ليستر إلى مالكه الراحل

من جانبه قدم ليستر سيتي تحية عاطفية إلى مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته بعيد اقلاعها من ملعب ناديه السبت الماضي من خلال الفوز على كارديف سيتي 1-صفر السبت.

وكان رجل الأعمال الثري من بين خمسة أفراد لقوا مصرعهم بعد لحظات من اقلاع طائرة مروحية يملكها رئيس النادي، بعد تحطمها في إحدى جنبات ملعب "كينغ باور" بعد انتهاء مباراة ليستر سيتي ووست هام.

وفي الوقت الذي كان يدفن فيه سريفادانابرابا في تايلاند، توجه أفراد الفريق إلى كارديف لخوض مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز وكانت مناسبة لتوجيه التحية لرئيس النادي.

وإذا كانت النتيجة لا تعني الكثير في خضم المأساة التي يعيشها النادي الذي توج بطلا لإنكلترا عام 2016 ضارباً جميع التوقعات عرض الحائط، فإنها كان بمثابة البلسم لجراحات مدينة ليستر سيتي ولاعبي الفريق بفضل الهدف الذي سجله ديماراي غراي في الشوط الثاني (55).

وارتدى لاعبو ليستر سيتي قمصانا كتب عليها على صدورهم عبارة الرئيس "ذي بوس" خلال حصة التحمية قبل انطلاق المباراة، في حين كتب على ظهرها "خون فيتشاي، ستبقى في قلوبنا الى الأبد".

ووقف اللاعبون والجمهور دقيقة صمت في الوقت الذي ظهرت صورة فيتشاي على شاشة الملعب ورُفع علمان ضخمان تكريما لرئيس النادي تناقلها جمهور الفريقين.

يذكر أن معظم لاعبي ليستر سيتي سيتوجهون مساء السبت إلى تايلاند لتقديم واجب العزاء برئيسهم.

فوز أول لنيوكاسل

وحقق نيوكاسل أول فوز له هذا الموسم اثر تغلبه على واتفورد 1-صفر سجله الإسباني ايوزي بيريز في الدقيقة 65.

وكانت المباراة مواجهة بين مدربين إسبانيين: رافاييل بينيتيز في نيوكاسل، وخافي غارسيا في واتفورد.

وتغلب وست هام على بيرنلي 4-2 أيضاً، وافتتح ماركو ارناوتوفيتش التسجيل للمطارق في الدقيقة 10 وتعادل يوهان بيرغ غودموندسون لبيرنلي في الدقيقة 45 قبل أن تشتعل المباراة في منعطفها الأخير إذ سجل البرازيلي فيليبي اندرسون هدف في الدقيقة 68 ثم تعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 77، وعاد أندرسون وأحرز الهدف الثاني له والثالث لوست هام في الدقيقة 84 قبل أن يختتم المكسيكي خافيير هيرنانديز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+2).

وأصبح رصيد وست هام 11 نقطة فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط فقط.