إيدرسون باق في مانشستر سيتي حتى 2025

“It means that the Club is happy with my work, they trust me, and I hope to meet their expectations on the pitch and bring a lot of joy to the fans."



🎥 https://t.co/XBieeF68DE #mancity pic.twitter.com/xex140F3Jj — Manchester City (@ManCity) May 13, 2018

وقال إيدرسون (24 عاماً) المنتقل إلى السيتيزن من بنفيكا الموسم الماضي "أنا سعيد بتوقيع عقد جديد لأن ذلك يعني بأن النادي يقدر العمل الذي أقوم به، يثق بي وآمل أن أرد الجميل على أرضية الملعب وجلب السعادة لأنصار النادي".

ولعب إيدرسون أدواراً رئيسية في فوز سيتي باللقب بعد موسم كارثي للحارس التشيلي كلاوديو برافو الموسم الماضي.

يذكر أن إيدرسون سيكون ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب البرازيل الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، لكن من غير المرجح مشاركته أساسياً لأن حارس روما إليسون يحوز على ثقة مدرب السيلساو تيتي.

ولا ينظر لإيدرسون أنه حارس جيد فقط، بل كان إحدى القطع المهمة في فكر المدرب بيب غوارديولا في ثورته التي صنعها بالنادي، لأنه لبى طموحات مدربه في اللعب بالقدمين والمشاركة في بناء الهجمات.

