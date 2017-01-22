إنفوغرافيك: روني ملك مانشستر يونايتد

وانبرى الفتى الذهبي لينفذ كرة حرة مباشرة في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه مع ستوك سيتي محققاً التعادل (1-1) ومجنّباً مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الخسارة الرابعة هذا الموسم.

وأصبح روني أفضل هداف في الدوري الإنكليزي خارج أرضه برصيد (88 هدفاً).

ومن بين 250 هدفاً له مع يونايتد، أحرز 11 هدفاً في الدقيقة 90 أو بعد وسجل الهدف السادس من ركلة حرة مباشرة.