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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

إلغاء عقوبة الإيقاف بحق النني

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Reuters

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء إلغاء عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بحق اللاعب المصري في صفوف أرسنال محمد النني.

 

وكان النني قد تلقى بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه ضد ضيفه ساوثمبتون (3-2) الأحد، بعدما قام بدفع مدافع ساوثمبتون البرتغالي سيدريك سواريش. وأتى ذلك بعد لحظات من طرد الحكم مدافع ساوثمبتون جاك ستيفنس بعدما دفع جاك ويلشير بقوة اثر قيام الأخير بشد قميصه.

ووافق الاتحاد الإنكليزي على طلب أرسنال الذي اعتبر عن لاعبه لا يستحق الطرد بسبب الحركة التي قام بها، وسيلغي بالتالي عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد في بيان "سيكون محمد النني بتصرف أرسنال في المباريات الثلاث المقبلة بعدما اقتنعت لجنة مستقلة بأنه طرد عن طريق الخطأ بسبب سلوك عنيف ضد ساوثمبتون الأحد 8 نيسان/ابريل 2018".

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