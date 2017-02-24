إقالة رانييري: مورينيو يدعم ولينيكر يبكي

ونشر مورينيو على صفحته على "أنستغرام" صورة له مع رانييري (65 عاماً) وهما يبتسمان، مرفقاً اياها بتعليق جاء فيه "بطل انكلترا الذي أختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، أقيل. هذه هي كرة القدم الحديثة. صديقي كلاوديو، احتفظ بابتسامتك. لا أحد يستطيع محو التاريخ الذي كتبته".

واثارت اقالة ليستر الخميس للمدرب رانييري كثيراً من ردود الفعل في عالم كرة القدم الانكليزية، إلى درجة أن غاري لينيكر اللاعب السابق في صفوف ليستر والمنتخب الانكليزي بكى عندما سمع بالنبأ.

من جانبه، قال الايطالي روبرتو مانشيني لاعب ليستر السابق وأحد المرشحين الأقوياء من قبل الصحافة الانكليزية لخلافة مواطنه، "آسف لما آل اليه مصيرك يا صديقي".

وأضاف مانشيني الذي يعرف الدوري الانكليزي كونه أشرف على مانشستر سيتي من 2009-2013، أن رانييري "سيبقى في تاريخ ليستر وقلوب أنصاره وكل عشاق كرة القدم".

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن أول القابعين في دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

واعتبر حارس المرمى الشهير لليستر والمنتخب سابقاً بيتر شيلتون أن "الهبوط كارثة بالنسبة الى ليستر، واعتقد بأن المسؤولين في النادي اتخذوا قراراً حكيماً. البعض لا يعرفون ماذا يعني ذلك، لكن الهبوط يلوح في الأفق".

وأضاف شيلتون الذي أحرز مع ليستر لقب بطل الدرجة الثانية عام 1971، "اذا بقي النادي في الدوري الممتاز، سيقال انهم اتخذوا حقاً قراراً صائباً. كثيرون يقولون أن لا وجود للمشاعر في كرة القدم. انظروا ماذا فعل لهذا النادي... لكن أمضى فترة من الموسم كانت كافية لتصحيح الأمور".

وسيشرف على ليستر في المباراة المقبلة مع ضيفه ليفربول المساعدان كريغ شكسبير ومايك ستاويل بانتظار تعيين مدرب جديد.