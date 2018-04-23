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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة محمد النني: أرسنال يعلن التفاصيل

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تعرض محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنكليزي لإصابة في أربطة الكاحل، لكن ناديه يأمل في عودته للمباريات قبل نهاية الموسم وبالتالي مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018.

Reuters

 

وخرج الدولي المصري محمولاً على محفة في نهاية الشوط الأول في الفوز 4-1 على وست هام يونايتد أمس الأحد بعدما تعرض لالتواء في الكاحل إثر التحام مع مارك نوبل لاعب وسط الضيوف.  

وقال أرسنال عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين "عقب فحوصات وخضوع اللاعب للأشعة اليوم يمكن أن نؤكد أن محمد النني تعرض لتمزق في أربطة كاحله الأيسر".  

ويأمل النني البالغ عمره 25 عاماً في أن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف النادي "نأمل في أن يكون النني جاهزاً للعودة للمباريات مرة أخرى هذا الموسم ونحن على تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم".  

وسيلتقي أرسنال مع أتليتيكو مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي في لندن يوم الخميس المقبل.  

ويحتل فريق المدرب أرسين فينجر المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة من 34 مباراة.
 

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