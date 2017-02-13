إدانة بيليتش مدرب وست هام ومساعده

وانفعل الكرواتي بيليتش في وجه الحكم مايكل أوليفر بسبب بعض القرارات التي اتخذها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 -2 واشتد غضبه قرب نهاية المباراة عندما التقطت صورة له وهو يلقي بميكروفون عقب تسجيل وست بروميتش هدف التعادل.

كما أدين نيكولا يورسيفيتش المدرب المساعد لوست هام بالسلوك غير الملائم بسبب واقعة منفصلة في الدقيقة 19 من المباراة، عندما تصرف بحالة من الغضب حيال الهدف الذي سجله الجزائري سفيان فيغولي وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتم طرد المدربين ليكملا مشاهدة المباراة من المدرجات.

وهناك مهلة أمام المدربين حتى الخميس المقبل للرد على الاتهامات الموجهة لهما.