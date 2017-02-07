إدارة ليستر سيتي تجدد الثقة بكلاوديو رانييري

وأعلن ليستر في بيان نشر على موقع النادي الإلكتروني: "في ضوء التكهنات الأخيرة، يؤكد نادي ليستر سيتي لكرة القدم دعمه الثابت لمدربه كلاوديو رانييري".

ويحتل ليستر المركز السادس عشر في الدوري الإنكليزي، بفارق نقطة واحدة عن هال سيتي المهدد بالهبوط إلى المستوى الثاني.

وأضاف البيان: "برغم الإدراك الجماعي في النادي بالحاجة إلى تحسن مستوى الفريق الراهن، إلا أنّ النجاح غير المسبوق المكتسب في السنوات الأخيرة، كان مبنياً على الاستقرار، التضامن والتصميم على تخطي أكبر التحديات".

ومني ليستر بأربع خسارات متتالية آخرها أمام ضيفه مانشستر يونايتد صفر-3.

وتابع: "سيبقى كلّ النادي موحداً وراء مدربه ولاعبيه، جماعياً وبحزم نحو التحديات المقبلة".

في المقابل، حقق ليستر نتائج رائعة في دور المجموعات من دوري الأبطال، ويستعد لمواجهة إشبيلية الإسباني في دور الـ16.

وقال رانييري (65 عاماً) في البيان: "أعرف موقف مالكي النادي، ربما أرادوا وضع حد لكلّ التكهنات، لم أطلب منهم القيام بذلك".

وتابع: "هذه ليست أزمة، عندما لا نفوز نفقد الثقة وهذا أمر طبيعي".