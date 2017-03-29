إدارة توتنهام تتوقع البقاء في وايت هارت لين الموسم المقابل

ويشيد توتنهام ملعباً جديداً يسع 61 ألف متفرج بالقرب من وايت هارت لين الذي يلعب عليه منذ 1899 ومن المنتظر أن يتم هدمه بنهاية الموسم الجاري.

ويأمل توتنهام في الانتقال لملعبه الجديد في موسم 2018-2019 بعد عام واحد من اللعب في ويمبلي الذي يسع 90 ألف متفرج لكن رئيس النادي دانييل ليفي قال اليوم الأربعاء إن الفريق قد يستمر بمعقله الحالي لفترة أطول.

وأضاف ليفي لموقع النادي "بينما يتوق الجميع لمعرفة إن كان هذا الموسم الأخير لنا في لين يمكننا اتخاذ قرار بشأن المكوث في معقلنا التاريخي عند الحصول على تأكيد أكبر بخصوص استلام الاستاد الجديد."

ونال توتنهام موافقة بخوض 27 مباراة في الموسم المقبل في ويمبلي الذي خاض عليه مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأمامه مهلة حتى 31 أذار/مارس الجاري لقبول العرض.