إدارة تشيلسي تقترح عقداً جديداً على كوستا

وأكدت صحيفة "The Sun" بأن إدارة تشيلسي وضعت على ذمة المهاجم الإسباني عقداً تتراوح قيمته بين 57مليون يورو و67 مليون يورو مع إمكانية إضافة 8 مليون يورو للعقد في شكل حوافز.

وأضافت الصحافة الإنكليزية بأن اللاعب أعطى موافقته الأولية على العقد الجديد في انتظار إكمال المفاوضات.

ويذكر أن فريق تيانجين الصيني عرض على كوستا راتباً سنوياً قدره 30مليون يورو والذي سيجعله من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم لكن إدارة تشيلسي رفضت تسريح اللاعب.