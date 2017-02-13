إبراهيموفيتش غير متأكد من إستمراره مع يونايتد

وأسكت اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً المنتقدين الذين قالوا إنه سيواجه صعوبات في التأقلم مع طريقة اللعب في الدوري الممتاز التي تعتمد على السرعة والقوة بتسجيل 20 هدفاً منذ انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في يوليو/تموز الماضي.

وقال المدرب جوزيه مورينيو في تشرين الثاني/نوفمبر ان يونايتد يتجه لتمديد تعاقد إبراهيموفيتش الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وذلك لعام أخر.

وقال إبراهيموفيتش مازحاً لوسائل اعلام بريطانية رداً على سؤال إذا كان قد لبى بنود التمديد من خلال الأهداف التي سجلها وعدد مشاركاته في المباريات "شيء مثل ذلك. يتعين علي تسجيل مئة هدف".

وتابع: "لقد لبيت المعايير بالفعل. لكني لم أصل إلى قرار بعد. على الأقل من جانبي. سأنتظر لتقييم الأمور وبعدها نرى ما الذي سيحدث".

ورغم احتلاله المركز السادس في الدوري بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر بعد 25 مباراة يعتقد إبراهيموفيتش ان مانشستر يونايتد يمكنه الفوز بألقاب في بطولات أخرى.

ويواجه يونايتد منافسه ساوثامبتون في نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية في 26 فبراير شباط كما لا يزال ينافس في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الانكليزي.

وأضاف اللاعب السويدي "حصلنا على لقب درع المجتمع (في افتتاح الموسم) ويمكننا الحصول على لقب أخر (كأس الرابطة).

"ما زلنا ننافس في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الانكليزي ولذلك إذا لم نصبح أبطالاً في الدوري الممتاز فانه يمكننا على الأقل محاولة الفوز بلقبين أو ثلاثة".

ويستضيف يونايتد نادي سانت ايتيين الفرنسي في ذهاب دور 32 بالدوري الأوروبي يوم الخميس.