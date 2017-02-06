إبراهيموفيتش: حددت هدفاً في ذهني لكنني لن أفصح عنه

يرفض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الركون لما حققه من إنجازات بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل 15 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز هدفاً في الفوز 3-صفر على ليستر سيتي حامل اللقب أمس الأحد.

ورد اللاعب البالغ عمره 35 عاماً على تكهنات بأنّه سيعاني في التأقلم على قوة وسرعة الدوري الإنكليزي بتسجيل 20 هدفاً في كل المسابقات منذ انضمامه ليونايتد في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأبلغ ابراهيموفيتش - وهو أول لاعب في يونايتد يسجل 20 هدفاً في كافة المسابقات منذ فعلها روبن فان بيرسي موسم 2012-2013 - وسائل

إعلام بريطانية: "حددت هدفاً في ذهني لكنني لن أفصح عنه، ولم نحققه بعد".

ولم يخسر يونايتد في اخر 15 مباراة بالدوري ويحتل المركز السادس بالدوري بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد 24 مباراة.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه عاد للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قال المهاجم السويدي "أعتقد ذلك، لقد كان الفارق كبيراً قبل أشهر قليلة ولكنه تقلص الآن، أعتقد أن علينا الحفاظ على مستوانا".

وأضاف: "لو كنا فزنا بمبارياتنا وحصدنا النقاط التي كنا ننافس عليها حينها كان الوضع سيختلف تماماً ولكن حسناً، ننظر إلى الفرق الأخرى ويحدونا الأمل في اضاعتها لنقاط".