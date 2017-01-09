أوزيل يربط مصيره في أرسنال بمصير فينغر

وينتهي عقد المدرب الفرنسي (67 عاماً) الذي يتولى مسؤولياته منذ 1996، في ختام الموسم الحالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان فينغر سيواصل مسيرته مع النادي اللندني، لاسيما في ظل عدم تمكنه من إحراز لقب الدوري منذ عام 2004 على رغم التعاقدات التي أبرمها.

وأكد أوزيل (28 عاماً) في حديث لمجلة "كيكر" الكروية الألمانية، أن "النادي يعلم بأن وجودي هنا مرتبط إلى حد كبير بأرسين فينغر الذي أتى بي ووضع ثقته بي. النادي يعلم أيضاً بأني أريد أولاً أن يتضح الموقف بخصوص ما سيقوم به المدرب".

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في صيف 2018، وأبدى استعداده لتمديده في حال قرر أرسنال عدم التخلي عن فينغر.

وأكد اللاعب السابق لشالكه وفيردر بريمن الألمانيين وريال مدريد الإسباني "أنا سعيد جداً باللعب لأرسنال وأنا مرتاح جداً هنا".

أضاف قلت للنادي انني مستعد لتمديد عقدي. الجمهور يريدني هنا"، إلا أنه "الآن، المسألة مرتبطة بالنادي".

ورأى الدولي الألماني أن الفرصة لا تزال سانحة أمام فريقه لإحراز لقب الدوري هذا الموسم، على رغم فارق النقاط السبع مع المتصدر تشيلسي.

وقال "قبل عام وفي هذه المرحلة (من الموسم) كنا في الصدارة والكثير من الناس اعتقدوا بأننا سنكون الأبطال. الآن، تشيلسي موجود في هذا الموقع... إلا أنني مقتنع بأن الفرصة ما زالت قائمة".

وغاب أوزيل عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه بسبب المرض، وانتقد جدول المباريات المكثف للدوري الإنكليزي، وتواصلها خلال عطلة الميلاد ورأس السنة، على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى.

واعتبر أن ذلك يمنع اللاعبين من الراحة والحفاظ على نشاطهم.

وقال "لا يمكن أي لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الادعاء بأنه يتمتع بالنشاط نفسه الذي كان لديه في بداية الموسم".