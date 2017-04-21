أنباء عن غياب زلاتان حتى نهاية الموسم!

سيغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي على الأقل حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة قوية في أربطة ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه مع أندرلخت البلجيكي الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية الجمعة.

وخضع زلاتان (35 عاماً) لفحص بالأشعة فوق الصوتية الجمعة في مانشستر، بعد سقوطه مصابًا خلال فوز يونايتد على أندرلخت 2-1 بعد التمديد في إياب ربع نهائي المسابقة القارية (1-1 ذهاباً).

وأشارت شبكة "سكاي" أن زلاتان سيغيب حتى نهاية الموسم، فيما أشارت "أي أس بي أن" إلى أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي سيبعده حتى كانون الثاني/يناير.

وسجل زلاتان 28 هدفاً في 46 مباراة بعد قدومه في انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحال خضوع زلاتان لجراحة وبعدها لفترة إعادة تأهيل، سيكون مستقبله مع يونايتد غير مؤكد إذ ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأوقعت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي يونايتد في مواجهة سلتا فيغو الإسباني.