أنباء عن سعي مورينيو للتعاقد مع بيبي

وخرج بيبي من حسابات زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، حيث خاض ثمانية مباريات فقط في الدوري الاسباني هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أنه سيكون إضافة قوية لمانشستر يونايتد.

وقاد بيبي منتخب بلاده للفوز ببطولة أمام أوروبا (يورو 2016) في الصيف الماضي، وفاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ومع ذلك يظل رافايل فاران وسيرخيو راموس هما المفضلان للعب في التشكيلة الأساسية للريال.

وترددت تقارير مفادها أن هناك اهتماماً من أندية صينية لضم بيبي، ولكن مورينيو يأمل أن تكون علاقته الوطيدة ببيبي سبباً مباشراً في انتقاله إلى مانشستر يونايتد.