وأضاف مانشستر في البيان أن فيرغسون (76 عاماً) خضع لعملية جراحية مستعجلة في الدماغ تمت بنجاح لكنه يحتاج إلى مراقبة مكثفة ومركزة لاستعادة عافيته وقد طلب النادي احترام خصوصية العائلة في هذا الظرف الصعب.

وتناولت وسائل الإعلام البريطانية الخبر قبل البيان الرسمي لمانشستر مفيدة أنه تم استدعاء الإسعاف إلى منزله اليوم صباحاً لنقل فيرغسون إلى المستشفى بحالة حرجة.

وغاب نجل السير اليكس، دارن فيرغوسون الذي يشرف على دونكاستر، السبت عن مباراة فريقه مع ويغان في دوري الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) "لأسباب عائلية"، حسب ما ورد في بيان النادي.

وبرز اليكس فيرغوسون المولود في غلاسكو مع نادي ابردين الفائز بكأس الكؤوس الاوروبية (الملغاة حاليا) عام 1983. وقد اعتزل التدريب في نهاية ربيع العام 2013 ويبقى المدرب الأكثر تتويجا في كرة القدم البريطانية.

وعاد الأسبوع الماضي الى ملعب اولد ترافورد، وقدم هدية عبارة عن اناء زجاجي للفرنسي ارسين فينغر، مدرب ارسنال، الذي كان غريما كبيرا له وسيترك فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد ان تولى مهمة تدريبه لمدة 22 عاما من 1996.

وأدخل فيرغوسون المستشفى عام 2003 بسبب مشكلة في القلب.

وكتب مايكل كاريك قائد يونايتد في حسابه على تويتر "أشعر بالحزن لسماع نبأ أن اليكس في حالة خطيرة في المستشفى. قلبي معه ومع عائلته. كن قويا".

وتولى فيرجسون البالغ من العمر 76 عاما قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال اوروبا مرتين بالإضافة إلى احراز 13 لقبا في الدوري ولقبين في دوري ابطال اوروبا وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الانكليزي، إضافة الى ألقاب عديدة في المسابقات الأخرى المختلفة وصل عددها إلى 38.

وحصل على وسام فارس في 1999 عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.

وصنع سمعته التدريبية في بلاده اسكتلندا مع أبردين حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الاسكتلندي إضافة للقب كأس اوروبا لأبطال الكؤوس.

وبعد قيادة اسكتلندا إلى كأس العالم 1986 بعد وفاة جاك ستاين تولى فيرغسون المسؤولية في يونايتد في نوفمبر تشرين الثاني 1986 بعد إقالة رون أتكينسون.

واحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام لتحقيق لقبه الأول مع الفريق، عندما فاز بكأس الاتحاد الانكليزي في 1990.