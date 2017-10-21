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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز
AFP

أغويرو يعادل الرقم القياسي للأهداف في تاريخ مانشستر سيتي

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عادل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الرقم القياسي لعدد الاهداف في ناديه تاريخ مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد افتتاحه التسجيل في مرمى بيرنلي السبت في المرحلة التاسعة.

وتساوى اغويرو (29 عاما) برصيد 177 هدفا، مع اللاعب السابق إريك بروك الذي دافع عن ألوان سيتي بين العامين 1928 و1939.

وجاء هدف اغويرو في مرمى بيرنلي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ووضع الكرة الى يسار الحارس نيك بوب الذي تسبب بركلة الجزاء اثر إعاقته لاعب سيتي البرتغالي برناندو سيلفا.

وهي المباراة الأولى لأغويرو بعد غياب ثلاثة اسابيع لإصابته بكسر في ضلعه اثر حادث سير تعرضت له سيارة أجرة كان على متنها في هولندا.

وانضم أغويرو الى سيتي عام 2011 من أتلتيكو مدريد الاسباني، وساهم في احرازه لقب الدوري الممتاز مرتين، وكأس الرابطة المحلية مرتين. وسجل الارجنتيني في موسمه الأول، الهدف الذي أهدى سيتي لقب البطولة على حساب غريمه مانشستر يونايتد، اذ هز شباك كوينز بارك رينجرز في الدقيقة 94 في اليوم الأخير من الموسم.

مانشستر سيتي سرجيو أغويرو
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