أغويرو يعادل الرقم القياسي للأهداف في تاريخ مانشستر سيتي

وتساوى اغويرو (29 عاما) برصيد 177 هدفا، مع اللاعب السابق إريك بروك الذي دافع عن ألوان سيتي بين العامين 1928 و1939.

وجاء هدف اغويرو في مرمى بيرنلي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ووضع الكرة الى يسار الحارس نيك بوب الذي تسبب بركلة الجزاء اثر إعاقته لاعب سيتي البرتغالي برناندو سيلفا.

وهي المباراة الأولى لأغويرو بعد غياب ثلاثة اسابيع لإصابته بكسر في ضلعه اثر حادث سير تعرضت له سيارة أجرة كان على متنها في هولندا.

وانضم أغويرو الى سيتي عام 2011 من أتلتيكو مدريد الاسباني، وساهم في احرازه لقب الدوري الممتاز مرتين، وكأس الرابطة المحلية مرتين. وسجل الارجنتيني في موسمه الأول، الهدف الذي أهدى سيتي لقب البطولة على حساب غريمه مانشستر يونايتد، اذ هز شباك كوينز بارك رينجرز في الدقيقة 94 في اليوم الأخير من الموسم.