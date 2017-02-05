أغويرو يثير مخاوف جماهير مانشستر سيتي

وكان أغويرو عنصراً أساسياً في صفوف سيتي وساهم بإحراز لقب الدروي الإنكليزي الممتاز، إلا أنه بدأ آخر مباراتين لفريقه على مقاعد الإحتياط، ليتابع جيسوس يسجّل ثلاثة أهداف في المباراتين.

وقال أغويرو للصحفيين بعد فوز فريقه على سوانسي سيتي 2-1 الأحد: "سأبذل جهوداً على مدى الأشهر الثلاثة الباقية (من الموسم) ثم أرى ما إذا كان النادي يريدني أن أبقى في صفوفه. أنا أريد البقاء".

وأضاف: "أنا في حال جيدة، هذه الأمور تحصل في بعض الأحيان، عندما تكون على مقاعد الاحتياط، يتعين عليك أن تنتظر فرصتك".

وتابع: "يتعين علي مساعدة الفريق بكل ما أملك في الأشهر الثلاثة المتبقية، ثم أرى ماذا يريد النادي أن يفعل بي".

وكان غوارديولا اجتمع باغويرو ووكيل أعماله بعد قدوم جيسوس إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير في صفقة بلغت قيمتها 33,6 مليون دولار، أبرمت بعد دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، بيد أنّ اللاعب بقي حتى كانون الثاني/يناير مع ناديه بالميراس.

وسئل أغويرو عن فحوى ما دار في اللقاء فأجاب: "إنها أمور تتعلق بالنادي. لا شيء غريب في ما حصل. الأمور الخاصة تبقى داخل هذه الجدران"، معتبراً أنّ عقده "ينتهي بعد ثلاثة أعوام ولهذا أقول بأني سعيد في النادي".

وعن جيسوس قال أغويرو: "إنه لاعب رائع، لاعب شاب جداً لكنه سيتعلّم كثيراً في صفوف مانشستر سيتي وسيكون له مستقبل كبير في النادي".

وتابع: "في الوقت الحالي، يتعين علي رؤية ماذا يفعل والتعلم".

واعرب غوارديولا عن رضاه عن رد فعل أغويرو بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية، قائلاً: "رد فعله كان مثالياً، لا تقلقوا بشأن هذا الأمر. بالطبع يريد اللعب والأمر ليس سهلاً عليه وأنا أتفهم ذلك".

وختم: "لا يزال أغويرو أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق وسيكون مهماً جداً في ما ينتظرنا من استحقاقات في الفترة المقبلة".