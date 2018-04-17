أغويرو يتعافى من جراحة بسيطة في ركبته

وغاب أغويرو، الهداف التاريخي لبطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عن مباراة فريقه ضد توتنهام والتي انتهت بفوزه 3-1 على ملعب ويمبلي السبت، إلا أن مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا أعرب عن أمله في أن يكون جاهزاً لخوض "المباريات الأخيرة" في الموسم.

وفي حين حسم سيتي لقب الدوري المحلي هذا الموسم، يأمل أغويرو في أن يكون جاهزاً بشكل مثالي للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال المهاجم الثلاثاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أتعافى حالياً من جراحة بالمنظار في الركبة. لدي حافز كبير للعودة قريباً إلى الملعب".

وعادة ما يلجأ الأطباء إلى هذا النوع من العمليات الجراحية لمعالجة مشاكل في الأربطة. وغاب أغويرو لنحو شهر عن الملاعب، وعاد كبديل في مباراة "دربي" مدينة مانشستر ضد الغريم يونايتد في 7 نيسان/أبريل، وفيها تعرض لإصابة جديدة بعد احتكاك مع لاعب "الشياطين الحمر" آشلي يونغ.

ولم يخض أغويرو أي مباراة كأساسي منذ 4 آذار/مارس عندما فاز فريقه على تشلسي 1-صفر، وشارك كبديل مرتين مؤخراً ضد يونايتد وليفربول.

