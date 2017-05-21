أرقام وحقائق - تشيلسي يحتفل بلقبه السادس بوداع مؤثر لتيري

احتفل تشيلسي السبت بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز في عقر داره ملعب ستامفورد بريدج على ضيفه سندرلاند الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بخمسة أهداف مقابل هدف، وشهد اللقاء في نهايته تتويج البلوز باللقب السادس في مسيرتهم، كما ودع الفريق وجمهوره الغفير القائد جون تيري الذي قرر الرحيل عن صفوف فريقه بعد أن ظل يدافع عن ألوانه طيلة 19 عاماً خاض خلالها 492 مباراة سجل فيها 41 هدفاً.

وأشرك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تيري البالغ من العمر 36 عاماً في 28 دقيقة في المباراة أمام سندرلاند.

تيري يودع تشيلسي وجماهيره

وقال تيري "هذا هو أحد أكثر الأيام حزناً في حياتي، كنت محظوظاً بالعمل مع لاعبين ومدربين رائعين خلال مسيرتي. أنا ممتن لكل منهم"، وخص بالشكر مالك النادي الروسي رومان إبراموفيتش.

وسجل الإسباني خافيير مانكيو في الدقيقة 3 هدف سندرلاند، قبل أن يعادل البرازيلي ويليان بعد خمس دقائق من ركلة حرة. وتقدم تشيلسي عبر البلجيكي أدين هازار في الدقيقة 61، وعزز عبر الإسباني بدرو رودريغيز في الدقيقة 78، أضاف إليهما البلجيكي ميتشي باتشاوي هدفين (90 و90+2).

وأنهى هداف توتنهام هاري كاين الموسم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفاً بفارق أربعة اهداف عن مهاجم إيفرتون لوكاكو، بتسجيله ثلاثية في المباراة التي فاز فيها فريقه على هال سيتي 7-1.

تشيلسي واللقب السادس .. أهم الأرقام

وحصد الفريق اللندني لقب الدوري الإنكليزي للمرة السادسة في تاريخه (أنشئ النادي منذ 112 تحديداً في العاشر من آذار /مارس سنة 1905) وحصد تشيلسي أول ألقابه في الدوري الإنكليزي موسم 1954-1955، ثم غاب الفريق 50 عاماً قبل أن يحرز اللقب الثاني في مسيرته موسم 2004-2005 ثم موسم 2005-2006، ثم 2009-2010 و2014-2015 وأخيراً لقب الموسم الحالي.