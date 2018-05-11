أرسنال محل اتهام من الاتحاد الإنكليزي





وحدثت الواقعة في الدقيقة 75 من المباراة عندما حصل ليستر على ركلة جزاء عقب تدخل ضد ديماراي غراي بينما أحاط لاعبو أرسنال بالحكم غراهام سكوت للاعتراض على قراره.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان عبر حسابه على تويتر إن الاتهام وجه لأرسنال لإخفاقه في "ضمان تحكم لاعبيه في تصرفاتهم والظهور بشكل لائق".

ونفذ جيمي فاردي الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2-1 لليستر قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في وقت متأخر من مجهود فردي.

ومن حق أرسنال أن يرد على الاتهام حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء المقبل.

