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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال محل اتهام من الاتحاد الإنكليزي

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وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهاما إلى أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه خلال الخسارة 3-1 على ملعب ليستر سيتي في الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي.

Reuters



وحدثت الواقعة في الدقيقة 75 من المباراة عندما حصل ليستر على ركلة جزاء عقب تدخل ضد ديماراي غراي بينما أحاط لاعبو أرسنال بالحكم غراهام سكوت للاعتراض على قراره.  

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان عبر حسابه على تويتر إن الاتهام وجه لأرسنال لإخفاقه في "ضمان تحكم لاعبيه في تصرفاتهم والظهور بشكل لائق".  

ونفذ جيمي فاردي الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2-1 لليستر قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في وقت متأخر من مجهود فردي.  

ومن حق أرسنال أن يرد على الاتهام حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء المقبل.
 

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