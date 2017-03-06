أرسنال...شكرا فينغر، أهلا بكم ماكسيميليانو أليغري



الأرسنال ليس بخير خاصة في الأسابيع الأخيرة، خماسية الأليانز أرينا موشومة في داكرة مشجعي المدفعجية، الهزيمة أمام الريدز أصبع ضاغط على جرح غائر،أما أرسن فينغر فينتظر حلول فصل الربيع ليقرر في مستقبله مع النادي ،هذا ماصرح به أخيرا ، في نفس الوقت يبدو أن مياها غزيرة مرت تحت الجسر ، جسر الأرسنال ،وأن إتفاقا وشيكا في الأفق بين أليغري مدرب السيدة العجوز ومسؤولي الأرسنال.



بالعودة للتفاصيل وحسب وسائل إعلامية بريطانية فإن هناك ثلاث مرشحين لخلافة فينغر ،مدرب بورنموث إيدي هاو ،مدرب لايبزيغ الألماني رلف هازن هوتل صاحب المركز الثاني في البوندسليغا ، ثم أليغري مدرب اليوفي والطامح لعيش تجربة جيدة في البريميرليغ خاصة وأن طموحاته قد إنتهت هناك في تورينو بعد لقبين متتاليين في الكالشيو، ضف لذلك تجربة كونتي الناجحة مع البلوز والتي أضحت مثلا يحتدى.

والحقيقة أن النتائج غابت عن الأرسنال ، فٱخر لقب في البريميرليغ يعود لموسم ٢٠٠٤ ،دون إغفال أن الفرنسي نجح في قيادة المدفعجية لنهائي عصبة أبطال أوروبا مرة واحدة دون تحقيق اللقب ، دليل قاطع على أن الأرسنال يحتاج صدمة كهربائية لتعود صمامات قلبه للإشتغال جيدا.

بالنسبة لأليغري ،فالرجل يعرف جيدا كل كبيرة وصغيرة في عالم الكرة بدليل قيادته اليوفي للقبين متتاليين في الكالشيو ، ويبدو أن لقبا ثالثا يلوح في الأفق أيضا هذا الموسم.

ٱلام الغونرز تم تشخيصها بدقة جد متناهية ،فالفريق يسجل كثيرا وفي نفس الوقت يستقبل أهدافا كثيرة وبطريقة تدعو أحيانا للإستغراب ،خماسية أمام البايرن كمثال ،مما يعني وجود ضعف في خط الدفاع.

في حال إنتداب أليغري نهائيا فإن أمورا عديدة لامحالة ستتغير داخل الأرسنال ،فأولى أوراش التقني الإيطالي ستكون خط الدفاع الدي سيتم تسييجه على الطريقة الإيطالية، مع الإعتماد على وسط ميدان فعال وخط هجوم لاسع تماما كما فعل كونتي مع البلوز بخطته الشهيرة ٣ـ٤ـ٣.

هي إذن مرحلة التغيير التي تنتظر الأرسنال إعتمادا هاته المرة على المدرسة الإيطالية ،مدرسة أعطت نتائج باهرة في شخص مدرب ليسيستر كلاوديو رانييري ،وكونتي رفقة تشيلسي،فمن يدري قد ينتظر المجد المدفعجية رفقة ماكسميليانو أليغري.الدوري

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