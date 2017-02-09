أرباح قياسية لمانشستر يونايتد

وسجل النادي في الربع الأخير من العام الماضي، عائدات بلغت 157,9 ملايين جنيه إسترليني (198,3 مليون دولار)، بزيادة 18 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسط زيادة عائدات البث التلفزيوني 40,8 بالمئة، وعائدات أيام المباريات بنسبة 27 بالمئة.

وعلى رغم زيادة الديون على كاهل النادي بنسبة 27,1 بالمئة، لتسجل 409,3 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن النادي الانكليزي حمل مسؤولية ذلك إلى انخفاض قيمة العملة البريطانية في أعقاب التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي أد وودورد أن "صلابة نموذج أعمال النادي تواصل انعكاسها على نتائجنا المالية الفصلية القوية، ولا نزال على السكة الصحيحة لتحقيق عائدات قياسية لمجمل العام".

ويأتي الاعلان عن النتائج بعد أقل من شهر عن كشف شركة الاستشارات والتحليل المالي "ديلويت"، أن النادي الانكليزي عاد إلى التربع على لائحة أغنى أندية العالم للمرّة الأولى منذ 2005، متفوقاً على ريال مدريد الإسباني، بفضل عائدات بلغت 515 مليون جنيه.

ويتوقع يونايتد تحقيق إيرادات قياسية بين 530 مليون و540 مليون جنيه خلال 2016-2017، بفضل إدارته الجيدة للعمليات التجارية.

وفي حين أن بعض العائدات تعود بشكل أساسي لخوض النادي في الربع الأخير من 2016 مباريات أكثر على ملعبه من الفترة نفسها العام السابق، إلا أن قوة أداء النادي مالياً يعود إلى حفاظه على قاعدة جماهيرية عريضة على رغم تذبذب مستواه في الأعوام الماضية، وغيابه عن دوري أبطال أوروبا.

إلا أن يونايتد قدم مستوى أفضل هذا الموسم منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مسؤولياته على رأس جهازه الفني خلفاً للهولندي لويس فان غال. ويحتل "الشياطين الحمر" المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي، بفارق نقطتين عن آخر مركز مؤهل للدوري القاري.

ويلاقي مانشستر ساوثهمبتون في نهائي كأس الرابطة في 26 شباط/فبراير، ولا يزال ينافس في كأس انكلترا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".